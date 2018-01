Acil serviste erken müdahale hayat kurtarıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisleri, uzmanlaşmış kadrosu, alt yapı ve donanım desteği ile hastalara acil tüm müdahaleleri zamanında yaparak 7 gün 24 saat kesintisiz hayat kurtarma görevini başarıyla yerine getiriyor.

153 acil serviste 17 hekim ve 11 ambulans hizmet veriyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Servis kadrosunun acil tıp uzmanlarının da bulunduğu 17 kişilik hekimden oluştuğunu ve sürekli tıp eğitimi çatısı altında sistemi devamlı güncel tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, hastalara en iyi şekilde acil sağlık hizmetleri sunmayı hedeflediklerini söyleyerek şöyle devam etti; “Acil servis ekibi olarak acile başvuru yapan hastalarımıza 7 gün 24 saat boyunca sunduğumuz hizmeti daha da çok kişiyle paylaşmak hedefindeyiz. Uyguladığımız triaja göre, acil servisi 3 bölüme ayırmış bulunmaktayız. Ayrıca ayaktan gelen hasta ile ambulans hastalarını farklı alanlarda karşılayarak hastalara daha hızlı şekilde hizmet vermekteyiz. Bu sayede birçok hastamızı 11 yataklı müşahade alanında takip edip, resustasyon odasında müdahalesini yapıp, ikisi çocuk 3’ü erişkin hastalar için ayrılan toplam 5 odalı ilk muayene alanında zaman kaybetmeden 24 saat duran aktif en az 2 hekimin bulunduğu acilimizde etkin bir şekilde hizmet vermekteyiz” dedi.



Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci: “153 acil servisten 6 merkezde, 7 gün 24 saat uzman hekim desteği”

153 Acil Servis’in sunduğu acil sağlık hizmetlerinin Güzelyurt, Ercan, Mağusa, Lefkoşa ve Girne bölgesinde 24 saat etkin şekilde devam etmekte olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, 153 Acil Servisi olarak ilk hedefin hastalara en hızlı şekilde hizmet götürmek olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci şöyle devam etti: “153 Acil Servis ailesi olarak KKTC’deki tüm hastalara en hızlı ve en etkin şekilde hizmetler götürmek ilk amacımızı oluşturmaktadır. Bu amaçla hastalarımıza toplam dokuz adet ambulans ile günün her saatinde acil sağlık hizmetleri sunmaktayız. Aynı zamanda tüm branşlarda haftanın her günü ve her saati acil durumlarda hizmet verebilmekteyiz” dedi.

Sirkeci: “153 acil servisi, hastaların yaşamlarını kaybetmeden, onları hayata tutundurma amacıyla çalışmaktadır”

153 Acil Servis olarak ülkemizde sağlık konusunda en iyi olma hedefinde olduklarını ifade eden Sirkeci, giderek artan kalite standartlarında hizmet verdiklerini ve hastaların yaşamlarını kaybetmeden onları hayata tutundurmayı amaç edindiklerini belirtti.