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Acun Ilıcalı: 'Ondan ucuz kurtulduk'

TRT Spor'daki 'Spor Bahane' programına konuk olan Acun Ilıcalı futbol gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı: Ondan ucuz kurtulduk

08 Aralık 2016 12:55

TRT Spor'da yayınlanan, Bilal Meşe ve İlknur Özengin'in sunduğu Spor Bahane programına konuk olan Acun Ilıcalı, futbolla ilgili sorulara cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ'I BEĞENİYORUM"

Fenerbahçe'nin son haftalarda performans olarak yükseldiğini belirten Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın ise oynadığı futbolu beğendini ifade etti.

"VITOR PEREIRA'DAN UCUZ KURTULDUK"

SarI Lacivertli ekibin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili soruya cevap veren Ilıcalı, "Teknik direktör kılığında bir adam. Olympiakos'lu arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Çok da fazla konuşmayayım onun hakkında. Ucuz kurtulduk. Dick Advocaat ise müthiş bir adam, bayılıyorum ona" şeklinde konuştu.

ERSUN YANAL'A ÖVGÜ

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bütçesel avantajları nedeniyle Trabzonspor'dan daha iyi kadro kurabildiğini söyleyen Ilıcalı, Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'a övgüde bulunarak dünyada her takımın bu tarz dönemlerden geçebileceğini, ortada sabır gerektiren bir durum olduğunu belirtti.

Etiketler: acun ılıcalı, trtspor


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