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Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları!

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları!
Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları!

Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda olmadığını açıklamasının ardından Acun Ilıcalı ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili bu tartışmalara sosyal medya hesaplarından son noktayı koydu.

O ses Türkiye'nin geçtiğimiz sezon juri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı, "O ses'te yokmuşum, olsun, teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" yeni sezonda yer almayacağını duyurmuştu.

Bu olayın yaşanmasının ardından Yıldız Tilbe ile Acun Ilıcalı'nın arasında problem olduğu söylentileri çıkmıştı. Yıldız Tilbe ve Acun Ilıcalı bu söylentilere son noktayı yine sosyal medya üzerinden koydu.

BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yıldız Tibe'nin Twitter hesabından yaptığı, "Acun Ilıcalı ve Acun medya çalışanlarınaçok teşekkür ederim. Çalıştığım süre boyunca 1 dediğimi 2 etmediler . Kim ne derse desin Acun Ilıcalı çok iyi bir patron , çalışanları da arı gibi çalışkan, hepsi." açıklamasına yine Twitter üzerinden Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı, Tilbe'ye, "Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen birkaç sanatçısından biri olmanda sanatın kadar yüreğinin de büyük etkisi var. O Ses Türkiye'ye katkılarından dolayı biz teşekkür ederiz" dedi.

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