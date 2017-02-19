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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Halk karar verecektir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda ‘hayır’, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmemektir. Referandumda ‘hayır’ diye çalışanlar ve ‘hayır’ oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Halk karar verecektir

19 Şubat 2017 23:37

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 16 Nisan 2017'de halkın tek karar merci olacağını kaydettiği açıklamasında, “Bugün halk, doğrudan yürütmeyi seçmiyor; sadece milletvekillerini yasamayı seçiyor. Yürütme, yasamadan çıkıyor ve yasamanın güvenine dayanıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halk, hem yasamayı hem de yürütmeyi ayrı ayrı ve doğrudan seçer. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halk, doğrudan yürütmeyi seçer. Yani yürütme, doğrudan halkın oyuyla belirlenir ve halkın güvenine dayanır. Halka rağmen bir yasama ve yürütme oluşmaz, oluşturulamaz, halka rağmen yasama ve yürütme değişmez, değiştirilemez. Her şey halkla olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halkın, yasamadan ayrı ve doğrudan yürütmeyi de seçmesi, milli egemenliği ayrıca tahkim eder” ifadelerini kullandı.

“Referandumda ‘hayır’ oyu verecekler, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir”
Türk halkının, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehil olduğunu dile getiren Bozdağ, şu mesajı paylaştı:

“16 Nisan 2017'de halkımız, yürütmeyi doğrudan, aracısız seçmek isteyip istemediğine karar verecektir. Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda ‘hayır’, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmemektir. Referandumda ‘hayır’ diye çalışanlar ve ‘hayır’ oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir. Kendini ve Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görenler, referandumda ‘evet’ çıksın diye çalışacaklardır ve ‘evet’ oyu vereceklerdir. Ben, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil gördüğüm için referandumda ‘evet’ diyeceğim ve ‘evet’ çıksın diye çalışmaya devam edeceğim. Sahi siz, kendinizi ve Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görüyor musunuz? Yoksa ehil görmüyor musunuz? Karar sizin...”
 

Etiketler: bekir bozdağ


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