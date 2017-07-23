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Adalet Bakanı Gül, ilk yurt içi gezisinde çiçekle karşılandı

Kabine değişikliği sonrası Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül, ilk yurt içi gezisini yaptığı memleketi Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ziyaret etti. Bakan Gül, burada çiçekle karşılandı.

Adalet Bakanı Gül, ilk yurt içi gezisinde çiçekle karşılandı

23 Temmuz 2017 11:09

Yeni kabinenin Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep’e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu. Bakan Gül ilk yurt içi gezi programı kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirdiği Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çiçekle karşılandı. Gül, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol ve beraberindeki bakanlık heyetini Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cenk Akın Aksakal ve Sami Çete karşıladı. Başsavcı Musa Çatal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ziyaretleri için teşekkür etti. Bakan Gül'e Adliyenin genel durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi veren Başsavcı Musa Çatal Adalet Bakanlığı görevinin ülkemize hayırlı olmasını diledi, Adalet Bakanının Gaziantepli olmalarından dolayı ayrıca mutluluklarını dile getirdi.
Bakan Gül daha sonra Gaziantep Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı İskender Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri görüştü. 

Etiketler: Abdülhamit Gül, Gaziantep


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