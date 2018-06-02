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Adalet Bakanı Gül: 'Son 16 yılda 3,5 kat büyüdük'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazikent Spor Salonu’nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

Adalet Bakanı Gül: Son 16 yılda 3,5 kat büyüdük

02 Haziran 2018 21:59

Adalet Bakanı Gül, konuşmasında hükumetin kente yaptığı yatırımlardan bahsetmesinin yanı sıra Türkiye’nin son 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü ifade etti. Sporun ülke için önemini vurgulayan Gül, "Türkiye dünyanın yıldızı bir ülkedir. Son 16 yılda ülkemiz 3,5 kat daha büyüdü. Dünyada birçok ülke ekonomik kriz ile boğuşurken Türkiye büyümeye gelişmeye devam ediyor " dedi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda spor alanında ciddi başarılar elde ettiğini ifade eden Gül, "Gençlerimize çok önem veriyoruz. Bu yeni sistem ile birlikte milletvekili olabilecek, belediye başkanı olabilecek. Yani, şehrimizi ülkemizi gençler yönetecek. Ülkemizi gençler güzelleştirecek. Bunun önünü biz açtık devamını siz getirin. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındaydı. Sizler onların torunlarısınız. Yarınımız daha güzel olacak" diye konuştu.

Öte yandan Adalet Bakanı Gül, konuşmasının sonunda halterde 69 kiloda Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ahmet Turan Okyay'a plaket verdi.  

 

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