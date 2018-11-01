Adalet Bakanı Gül: 'Suudi yetkililer soruşturmaya destek vermeli'

İşte Abdulhamit Gül'ün yaptığı açıklamalardan satır başlıkları:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceğine yönelik, "Bu, savcının kendi taktiridir. Ama bazı soruların cevaplanmadan öyle bir şeyin söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Sorular var, bu sorulara cevap gelmeden başka bir aşamaya gelmesinin doğru olmadığını düşünmekteyim" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, (Kaşıkçı cinayeti), "Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılacak bir mesele değildir. Bu konu bütün insanlığın sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır. Suudi yetkililerin yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz" dedi.