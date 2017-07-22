Adalet Bakanı Gül’den sert mesajlar

Kabine değişikliği sonrası Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına gelen Gül, partililer tarafından bölgeye özgün "Ya" çekerek karşılandı.

"Hiçbir hain, Türk yargısından kaçamayacak’"

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Gül, "Türkiye’de adalet kavramı AK Parti hükümetiyle çok büyük yeniliklere şahit oldu. Ama yapılacak yine çok önemli işler var. Hükumetimiz eylem planlarını belirledi, inşallah bunu da başaracağız. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi neticesinde darbeci hainler Türk yargısı önünde hesap veriyor. Hiçbir hain mahkemelerden Türk yargısının önünden kaçamayacak" şeklinde konuştu.

"Tişörtle kahramanlık olmaz"

Cumhurbaşkanına suikast davasına sanıkların 'Hero' yazılı tişörtle gelmesine tepki gösteren Adalet Bakanı Gül, "FETÖ terör örgütü başta olmak üzere Türkiye’yi bölmek isteyen tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kahramanlık öyle tişörtüne kahraman yazarak olmaz" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz darbesini planlayanlar adil bir şekilde yargılanıyor"

Bağımsız yargının Türk milleti adına karar veren bir yargı olduğuna dikkat çeken Gül, "15 Temmuz darbe girişimini planlayan, organize eden kim varsa adil bir şekilde yargılamasını yapmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Şundan emin olun 15 Temmuz’un kahramanları aziz milletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 15 Temmuz’da bu millet kahramanca ülkemizi cumhuriyetimizi, istiklal marşımızı, ezanımızı koruyan kahramanlardır. Kahramanlık tişörtüne kahraman yazarak olmaz. Kahraman diye ortaya çıkıp 15 Temmuz’u Türkiye’yi işgal etmeye çalışanların Cumhurbaşkanımıza suikast etmeye çalışanların fare gibi o delikten çıkardığımızı bütün milletimiz gördü. Bu konuda asla bir gevşeklik, zafiyet farklı bir tavır içerisinde beklentiye girilmesine izin veremeyiz. Nasıl 15 Temmuz günü cumhuriyetimizi koruduysak bu hainlerin de Türk yargısı önünde sonuna kadar hesaplarını vereceklerini hep birlikte takip edeceğiz. Bu milletimize olan boynumuzun borcudur. Ve inşallah herkes için adaletli reformlarımızı Adalet ve Kalkınma Partisi olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Baro Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha sonra ise havayolu ile Ankara’ya döndü.

Orhan Erkılıç - Murat Ulus