Adalet Bakanı Gül'den Suruç açıklaması

Bakan Gül, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yapılan ve aralarında milletvekili Yıldız’ın kardeşinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili açıklama yaparak, saldırıyı kınadı. Olayla ilgili gerekli soruşturmaların başladığını belirten Bakan Gül, “Bugün Şanlıurfa’da elim bir hadise yaşandı. Halil İbrahim Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında saldırı gerçekleşti.

Bu saldırı sonunda aralarında milletvekili arkadaşımızın kardeşi de olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Ben Milletvekilimize ve diğer vefat eden kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Konuyla ilgili hem adli hem idari bütün soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı kim suçluysa, olay nasıl gerçekleştiyse, geniş bir şekilde inceleniyor. Bizlerde takipçisi olacağız. Bu ramazan gününde bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyorum. Demokratik bir ortamda seçim çalışması yapılırken, yapılan bu saldırıyı kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Gaziantep’te yerel basın temsilcileriyle beraber bir otelde düzenlenen iftar programında Bakan Gül ve Başbakan Yardımcısı Şimşek’in yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve milletvekili adayları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkan Mehmet Eyüp Özkeçeci katıldı.

Adalet Bakanı Gül, ”Medya özellikle olan bitenin gerçek durumunu ortaya koyması bakımından görevini ifa eden meslek grubudur. Aynı zamanda bir kamu görevi yapmaktadır. Gaziantep’te de bu özgür basın ortamını hep birlikte görüyoruz. Sizler objektif olarak yayın yapmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda önemli bir görev yapıyorsunuz" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise, “İnşallah 24 Hazirandan sonra ülkemiz daha güzel bir ülke olacak. 21 Haziran günü herkesi Cumhurbaşkanımızın mitingine davet ediyoruz. Ve yine İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep AK Parti’nin Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak Cumhurbaşkanımıza destek olacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Siyaset ve Basın ikiz kardeştir. 16 yıldır bunun şahitliğini Gaziantep’te beraber yaptık. Demokrasilerde en önemli basamaklardan birisi doğru haberi doğru zamanda almasıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’de yasakları, yoksulluğu ve baskıları önleyeceğiz dediğimizde özellikle siz basın ile ilgili kısımda da 16 yılına ben şahidim. Cumhurbaşkanımız hukuki ve özlük hakları başta olmak üzere basın hakları ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapan ekibin bir parçasıydım" diye konuştu.

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş

