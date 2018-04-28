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Adalet Bakanlığı o iddiaları yalanladı!

Adalet Bakanlığı kaynakları, "FETÖ terör örgütüne üye olma" suçundan Tarsus'ta tutuklu bulunan Halime Gülsu'nun "cezaevinde tedavisinin yapılmadığı, ilaçlarının verilmediği" gerekçesiyle öldüğü iddialarını gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı o iddiaları yalanladı!

28 Nisan 2018 21:23

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, “FETÖ terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklu olan Gülsu, Tarsus Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde yapılan tedavisinin ardından 28 Nisan 2018 günü saat 02.15 sıralarında taburcu edildi. Araçta tekrar rahatsızlanması üzerine hastanenin acil bölümüne alınan Gülsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 03.10'da hayatını kaybetti. 

Bakanlık kaynakları, bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarından yapılan "tedavisine mani olunduğu, ilaçları verilmediği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, Gülsu'nun tutuklanma tarihi olan 3 Mart 2018’den itibaren yanında getirdiği ilaçları kullandığını, bittiğinde yenilerinin temin edildiğini, süreçte tıbbi bütün kontrollerinin de eksiksiz yapıldığını belirtti. Gülsu'nun tedavisinin yerine getirilebilmesi için cezaevi hekimi tarafından birçok kez Tarsus Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı ifade edildi.  

 

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