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Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu

Edirne’de, ender görülen dostluk hikayelerinden biri yaşanıyor. Hayvansever Recep Mirzan’ın tam 34 yıl önce yaralı halde bulduğu ve tedavi ettiği ‘Garip’ isimli yabani kuğu, bir an olsun sahibinin yanından ayrılmıyor.

Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu

22 Şubat 2017 15:22
Adam ile kuğunun şaşırtan dostluğu - Tıkla İzle

Edirne’de, hayvanlar ve insanlar arasında görülen dostluk hikayesinin kahramanları bir kuğu ve hayvansever çiftçi oldu. Yıllar önce yabani kuğuyu yaralı halde bulan ve tedavisini yaparak sahiplenen 57 yaşındaki havyansever Recep Mirzan, ‘Garip’ ismini verdiği kuğunun yıllardır yanından ayrılmadığını söyledi. Mirzan ve Garip’in görenlerin içini ısıtan ve adeta kıskandıran dostlukları tam 34 yıldır devam ediyor. Yabani kuğu, uzak diyarlara göç etmek yerine kendisini tedavi eden ve bakan Mirzan’ın bir an olsun bile yanından ayrılmıyor.

"1983’TEN BU YANA BENİMLE"

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde çiftliği bulunan emekli postacı 57 yaşındaki hayvansever Recep Mirzan, "1983 yılından beri benimle birlikte. Sarayakpınar Köyü’nde biz onu tarlada bulduk. O zamandan itibaren benimle birlikte. Adını Garip koydum, öyle de kaldı. Hiç benden ayrılmıyor. Ben onun yanına giderim, o benim yanıma gelir yem verirken konuşuruz. Bazen kendisi dışarı çıkar çimene otlamak için" dedi.

"HAYVAN SEVMEYEN İNSANLARI SEVMEM"

Mirzan, Garip ismini verdiği kuğu ile tam 34 yıldır birlikte olduklarını anlatarak, "Garip diye seslendiğimiz zaman geliyor zaten. Biz birlikte olduğumuz zaman başkasını sokmuyor yanımıza. Çoğu kişi gördüğü zaman fotoğraflarımızı çekiyor. Tüm hayvanlarımdan daha çok onu seviyorum. Kimileri hayvan sevmez, kimileri sever ama ben daha çok severim ne yazık ki bende hayvan sevmeyen insanları sevmem" ifadelerini kullandı.

"PARAYLA, PULLA ASLA SATMAM, VERMEM"

Seneler önce eşini kaybettiğini ve çiftlik evinde bulunan hayvanlarıyla bir ömür geçirdiğini anlatan Mirzan, "Ben çok meraklıyım böyle yabani hayvanlara. Garip de mısır, buğday, ekmek ne verirsen yiyor. Satın almak isteyenler oluyor ama asla vermem. Verir miyim ben onu. Ben alışmışım ona artık verir miyim bir daha. Vermem. Sol kanadından yaralıydı, ben onu tedavi ettirdim. Yıllardır birlikteyiz" diye konuştu.

Etiketler: dostluk, Edirne, kuğu


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