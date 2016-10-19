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Adana Demirspor, Elazığspor hasılatını Kocaelispor'a bağışlayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, FIFA Disiplin Kurulu'na 800 bin Euro borcu bulunan Kocaelispor'a destek vermek için, Elazığspor müsabakasından gelen hasılatı yeşil-siyahlı kulübe bağışlayacağını açıkladı.

Adana Demirspor, Elazığspor hasılatını Kocaelispora bağışlayacak

19 Ekim 2016 16:38

FIFA Disiplin Kurulu, geçmişte forma giyen Sırp futbolcular için Kızılyıldız Kulübü'ne olan borcunu hala ödemeyen Kocaelispor'a 22 bin İsviçre Frankı para cezası verdi. 13 Kasım tarihine kadar 800 bin Euro tutarındaki borcu ödemediği takdirde Kocaelispor 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalacak. Kulüp yönetiminin bu tarihe kadar parayı yatırmaması halinde ikinci bir tarih verilecek. Bu tarihe kadar da borcun ödenmemesi halinde takımın küme düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, taraftar grupları tarafından "Kocaelispor Yaşasın" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk destek Adana Demirspor'dan geldi. Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, 21 Ekim Cuma günü Adana'da oynanacak Elazığspor maçı hasılatının tamamının Kocaelispor'a verileceğini açıkladı. 


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