FIFA Disiplin Kurulu, geçmişte forma giyen Sırp futbolcular için Kızılyıldız Kulübü'ne olan borcunu hala ödemeyen Kocaelispor'a 22 bin İsviçre Frankı para cezası verdi. 13 Kasım tarihine kadar 800 bin Euro tutarındaki borcu ödemediği takdirde Kocaelispor 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalacak. Kulüp yönetiminin bu tarihe kadar parayı yatırmaması halinde ikinci bir tarih verilecek. Bu tarihe kadar da borcun ödenmemesi halinde takımın küme düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, taraftar grupları tarafından "Kocaelispor Yaşasın" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk destek Adana Demirspor'dan geldi. Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, 21 Ekim Cuma günü Adana'da oynanacak Elazığspor maçı hasılatının tamamının Kocaelispor'a verileceğini açıkladı.