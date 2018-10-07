Adana evinde kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Mücadeleden Adanaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Balıkesirspor Baltok'ta Uğur'un ortasında yakın mesafeden Foxi'nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada Adanaspor'da sol kanattan Gökhan'ın ortasında gelişine vuran Robert meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
60. dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın sert ortasında Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
71. dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın pasında Hakan Barış'ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta çıktı.
81. dakikada Nizamattin'in serbest vuruştan sert şutunda kaleci Goran topu kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yummak, Seyfettin Ünal
Adanaspor: Goran, Veli, Digao (Onur dk. 81), Renan, Özkan, Hakan, Kenan, Gökhan, Abdulkadir ? (Yener dk. 11), Robert (Oğuzhan dk. 67), Kone
Yedekler: İrfan, Göksu, Andaç, Eren
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt (Glumac dk. 56), Oğuz, Uğur, Bülent, Nizamettin, Foxi (Furkan dk. 51), Sedat, Cumali, Otoo (Okan dk. 70) , Beleck
Yedekler: Atilla, Doğa, Muhammed, Mehmet
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Foxi (dk. 27) (Balıkesir Baltok), Robert (dk. 34), Kone (dk. 60) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Cüneyt (dk. 87) (Balıkesir Baltok)
Sarı kartlar: Oğuz, Cumali, Atilla (Balıkesir Baltok), Yener, Özkan, Goran, Renan (Adanaspor)
Cemil Serezli