Diğer
Kategoriler

Adana kebabı İran yolunda

Yurt içinde ve yurt dışından, farklı meslekleri yapan Adana kebabı meraklısı 54 kişi “Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi”ne katılarak sertifikalarını aldı. 2 günlük eğitimi başarıyla tamamlayan İranlı ithalat ve ihracatçı Muhammet Muhandizi, Adana kebabını ülkesinde yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Adana kebabı İran yolunda

17 Kasım 2017 13:29

Adana Ticaret Odası, Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası işbirliğiyle Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi düzenledi. Yurt içi ve yurt dışından, farklı meslekleri yapan Adana kebabı meraklısı 54 kişi, tanınmış kebap ustaları tarafından verilen 2 günlük eğitimde tescilli Adana kebabının nasıl hazırlandığını, nasıl pişirildiğini ve sunumunun nasıl yapıldığını öğrendi.

Semiha Bilgin isimli aşçı, aşçı olmasına rağmen kebap yapmayı bilmediğini ancak eğitim sayesinde etin zırhla ne şekilde kıyıldığını, şişe nasıl saplandığını öğrendiğini belirterek, bundan sonra ailesine Adana kebabı yapacağını kaydetti.

Sigortacılık ve bankacılık işleriyle uğraşan Türkan Öz ise sertifikasını aldıktan sonra kendisine küçük bir restoran açmak istediğine değinerek, “Eğitim çok eğlenceliydi ama beceriksizliğimi gördüm bir Adanalı olarak” diye konuştu.

İranlı ithalat ve ihracat uzmanı Mohammed Mohandesi (59) de 2 gün boyunca kendisine Adana Kebabı yapmayı öğreten ustalara teşekkür ederek, “Bu sistemi İran'a götürüp yaygınlaştıracağım. Bu kebap çok güzel. Eğitim sayesinde tam anlamıyla Adana Kebabı yapabiliyorum. İran'da da kebap kültürü var. Ülkemizde Binap kebabı çok yaygın” ifadelerini kullandı.

“Adana'nın markası olarak kabul ediyoruz”

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe ise tescilli Adana kebabının standartlarını korumak istedikleri için 8 yıldan bu yana eğitimler verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
“Adana kebabını aynı lezzette, aynı ağız tadıyla insanlara yedirmek istiyoruz. Biz bu kebabı Adana'nın markası olarak kabul ediyoruz. Adana Kebap artık uluslararası bir hüviyet kazanmıştır ve yurt dışında da Adana Kebabı ismini birçok lokantanın menüsünde ve gıda fuarlarında görebiliyoruz.”
Törenler sertifikalarını alan kursiyerlere, temsilcisi oldukları firmaların duvarlarına asılmak üzere de ATO Adana Kebabı Tescil Logoları da verildi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli 

 

Etiketler: adana kebabı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç