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Adana polisinden tombala operasyonu

Adana polisinin düzenlediği operasyonda tombala oynarken suçüstü yakalanan 140 kişiye idari para ceza kesildi.

Adana polisinden tombala operasyonu

18 Kasım 2016 08:12
Adana polisinden tombala operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi’nde bir iş hanında bulunan ‘Mert Holding Bingo Lotto Şans Oyunları’ tabelası asılan işyerine baskın yaptı. Yapılan baskında, 6 kişi hakkında 'kumar için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 140 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi. Oyunda kullanılan tombala makinesi, kamera, yansı cihazı ve çekiliş kartlarına ise el konuldu.
Mert Holding Bingo Lotto Şans Oyunları, ilk olarak 2014 yılında Güven Partisi Adana İl Teşkilatı adı altında kurulup yediği baskınlardan sonra ismini Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi, Geleceğin Türkiye Partisi en sonda Mert Holding Bingo Lotto Şans Oyunları olarak değiştirdi. Seyhan Kaymakamlığı tarafından kumar oynatma suçundan 90 gün katılan iş yeri, açıldığı gün polis ekipleri tarafından tombala yapılarak, yine kumar oynatma suçundan dolayı Cumhuriyet Savcısı’nın emriyle mühürlendi. 

Umutcan İşledici
ADANA


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