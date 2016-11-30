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Adana Valiliği saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK’nın sözde eyalet sorumlusu olan ve 300 bin TL’lik gri listede adı bulunan Seyit Reşo kod adlı Hasan Turan ile birlikte öldürülen teröristlerden birinin, Adana Valiliği saldırısını planladığı ve talimatını verdiği ortaya çıktı.

Adana Valiliği saldırısının planlayıcısı öldürüldü

30 Kasım 2016 13:50

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 5 mahallede dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde Mardin sorumlusu olan ve 300 bin TL ödüllü gri listede aranan Seyit Reşo kod adlı Hasan Turan ve 4 terörist öldürülmüştü. Öldürülen teröristler arasında bulunan Musa kod adlı A.K.’nin de örgütün sözde bölge sorumluları arasında olduğu öğrenildi. A.K.’nin, Adana Valiliği otoparkında, 2 kişinin şehit olduğu, 33 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının talimatını verdiği ve bizzat planladığı da ortaya çıktı. Sözde Mardin eyalet bünyesindeki özel kuvvetler metropol çalışmaları birimi içerisinde sorumlu sevide faaliyet gösterdiğinin de öğrenildiği A.K.’nin, batı illerine yönelik silah mühimmat ve örgüt mensubu aktarımı ile sansasyonel eylem planları yürüttüğü belirlendi.

Öldürülen sözde eyalet sorumlusu Hasan Turan adlı teröristin ise, örgütün sözde özel kuvvetler mensubu olduğu ve 2004-2005 yılları arasında üst düzey örgüt yöneticisi Murat Karayılan’ın yakın korumalığını yaptığı tespit edildi. Turan’ın, 2006-2013 yılları arasında, birçok eyleme katıldığı, organize ettiği ve talimat verdiği de belirlendi.  

Neriman Çelebi

Etiketler: adana valiliği, nusaybin, patlama


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