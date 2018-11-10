Adana Valiliğinden karışan cenazelerle ilgili açıklama

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, “Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farklı kliniklerde tedavi gören ve her ikisi de 8 Kasım 2018 tarihinde vefat eden Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk isimli vatandaşlardan Şaziye Öztürk'ün yakınları cenazesini almak üzere hastane morguna geldiğinde, vefat eden şahsı eşi İsmet Öztürk'ün teşhis edip, cenazenin eşine ait olduğunu beyan etmesi üzerine cenaze kendisine imza karşılığında morg görevlisi tarafından 8 Kasım 2018 tarihinde teslim edilmiştir.

9 Kasım 2018 tarihinde ise vefat eden Saliha Öztürk'ün yakınları morgda kendilerine gösterilen cenazenin Saliha Öztürk'e ait olmadığını beyan ederek cenazeyi teslim almadıklarından konu hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup ayrıca Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin en kısa sürede giderilerek Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin Adana'ya getirilmesi, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün cenazesinin ise Aksaray'a gönderilmesi için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır” denildi.