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Adana'da bisiklet çalan hırsızı yakaladı, polise teslim etti

Adana'da bisiklet çalan hırsızı motosikletiyle kovalayıp yakalayan bir kişi, etkisiz hale getirdiği şüpheliyi olay yerine gelen polise teslim etti.


20 Şubat 2017 10:21

Edinilen bilgiye göre, İsmail Evim akşam saatlerinde arkadaşından aldığı emanet bisiklet ile bir işini yapmak için Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'ne geldi. İsmail Evim, bisikleti kaldırıma park edip bir iş yerine girdi. Bu sırada, Soner E. ise yoldan geçerken bisikleti görünce alıp kaçmaya başladı. İsmail Evim, hırsızı görüp arkasından koşup "hırsız var diye bağırınca" bu durumu gören Mehmet Kocabey adlı kişi de motosikletine binip hırsızı kovalamaya başladı. Bir süre hırsız ile vatandaş arasında kovalamaca başladı. Evim, hırsıza Kurtuluş Caddesi'nde yetişti. Hırsız, Evim yanına yaklaşınca bisikleti bırakıp yaya kaçmak istedi ancak yere düştü. Bunun üzerine Kocabey motosikleti durdurup hırsızın üzerine atladı. Hırsız kaçmasın diye üzerine bastırıp öylece bekleyen Kocabey kendisini görüp gelen meraklı vatandaşlara da hırsız yakaladığını polise haber vermelerini istedi. Vatandaşlar da durumu polise bildirdi.

Hırsızın sırtına bastırıp dakikalarca bekledi

Mehmet Kocabey hırsızın kaçmaması için onu sıkı sıkı tutup, sırtına da bastırarak bekledi. Bu sırada, bisikleti çalınan İsmail Evim'de koşarak olay yerine geldi. Bisikletini gören Evim çok sevindi. Evim, Kocabey'e hırsızı yakalayıp bisikletinin çalınmasına engel olduğu için teşekkür etti. Kocabey bu sırada bile hırsızı bırakmadı. Olayı gören vatandaşlar ise hırsıza tepki gösterdi.

Bir süre sonra ise olay yerine gelen polis hırsızı teslim aldı. Hırsız zanlısı ise utandığı için yüzünü saklamaya çalışıp kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Polis zanlının üzerinde yaptığı aramada metre ve yan keski buldu. Zanlı daha sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hırsız şüphelisini yakalayan Kocabey, "Biz mağazadan çıktık yoldan geçerken bisikletin sahibi bağırdı bisikletim çalındı durdurun diye, bizde motosiklet vardı. Hemen peşinden takip ettik. Bisiklet sahibi koşuyordu yetişemedi bizde peşinden takip ederek burada yakaladık. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.
İsmail Evim ise "Bisiklet arkadaşımın, emanet almıştım. Pasta alıyordum kasaya ödeme yaparken bu şahıs bisikleti alıyorum 1 dakika dedi gidiş o gidiş. Arkasından koştum yetişemedim ama Allah razı olsun motorlu arkadaş yetişip yakaladı. Bunlara yapacak bir şey yok ben Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 

Etiketler: adana, bisiklet, hırsız


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