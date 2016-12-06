Alınan bilgiye göre, 24 Kasım Perşembe günü Adana Valiliği açık otoparkında bombalı araç ile gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı saldırının ardından geniş çaplı araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı Mahallesi’nde bomba yüklü olduğu belirlenen bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Kaçan sürücü vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınarak yapılan incelemede araçtaki 3 ayrı banyo sobasında 150 kilo bomba bulundu.

Patlatılmak üzere düzenek hazırlanan bombalar etkisiz hale getirildikten sonra emniyet müdürlüğüne getirildi. Yapılan incelemede plastik bombanın A 4 ve C 4’den daha etkili bir patlayıcı olduğu belirlendi.

İncelemeye alınan bombanın 50 kilosu, 13 gün sonra Adana’nın Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi’ndeki taş ocağında fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

Ele geçirilen 100 kilo bomba ise daha önce başka bir taş ocağında patlatıldı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya