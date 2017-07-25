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Adana'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Adanada FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

25 Temmuz 2017 10:13
Adana'da FETÖ operasyonu: 45 gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye karşı şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda Adana merkez ve ilçelerinde polis 65 zanlıyı yakalamak için 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin 20 şüpheliyi yakalamak için çalışması devam ediyor. 

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, fetö operasyonu


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