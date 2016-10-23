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Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da erkeklerin, eşcinseller ile fuhuş yapması için yer temin ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Adanada fuhuş operasyonu

23 Ekim 2016 14:56

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Güner B.'nin Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine harekete geçip eve girip çıkanları takip etmeye başladı. Bu arada, sonradan isminin B.K. olduğu öğrenilen erkek şahıs eve girdi. Yaklaşık 30 dakika sonra evden çıkan şahıs, polis tarafından alınıp emniyete götürülerek, ifadesine başvuruldu. Şahıs, evde 50 lira karşılığında C.Ü. isimli erkek şahısla ilişkiye girdiğini söyledi. Polis bunun üzerine eve baskın yaparak C.Ü. ve Güner B.'yi emniyete getirdi. C.Ü. mağdur olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güner B.'ye ise fuhşa yer temin etmekten işlem yapıldı. Güner B. suçlamaları kabul etmeyerek fuhuştan haberi olmadığını söyledi.

Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, fuhuş operasyon


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