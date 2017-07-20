Adana’da göle atlayarak intihar etmeye çalışan adamı vatandaşlar kurtardı

Olay, Çukurova İlçesi Seyhan Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde kimliği olmayan bir kişi, bisikletiyle Seyhan Gölü kıyısına geldi. Bir süre bekledikten sonra suya atlamaya çalışan adam çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İntihara kalkışan adam, ambulansa bindirilmeye çalıştığı sırada, bırakın beni diyerek sinir krizi geçirirken, güçlükle sakinleştirildi. Aşırı alkollü adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye