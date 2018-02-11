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Adana'da hırsızı linç edilmekten polis kurtardı

Adana'da aralarında askeri lojmanın da olduğu 16 iş yeri ve eve girerek 100 bin lira değerinde altın, elektronik cihaz çalan hırsızlık zanlısı, son işinde vatandaşlar tarafından yakalanıp öldüresiye dövülürken, polis tarafından linç edilmekten kurtarıldı.

Adanada hırsızı linç edilmekten polis kurtardı

11 Şubat 2018 09:40
Adana'da hırsızı linç edilmekten polis kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana’da son 45 günde farklı noktalarında yer alan 16 ayrı lüks konut ve villalardan art arda hırsızlık olayları yaşandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. O görüntüler polisi, önemli bir ipucuna götürdü ve hırsızlık olaylarının Ali Özgün tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Ekipler, Özgün’ü her yerde ararken, hırsız Çukurova’ya bağlı Toros Mahallesi’ndeki apartmanın birinci katında yer alan Y.A. (49) adlı bir kadına ait daireye girdi. Evdeki cep telefonu ve değerli eşyaları alıp, balkon kapısından dışarı çıkmaya çalışan Ali Özgün, vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar ise polisi aradı. Bu arada vatandaşlar hırsızı darp etmeye devam etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis öldüresiye dövülen hırsızı linç edilmek üzereyken vatandaşların elinden alıp kurtardı.
Sol gözüyle birlikte vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan ve aldığı darbeler sonucu yürümekte zorlanan Özgün, önce hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Özgün, emniyetteki ifadesinin ardından 16 ayrı suçtan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ali Özgün’ün, bugüne kadar girdiği lüks konut ve villalardan 100 bin lira değerinde altın, elektronik cihaz ve değerli eşya çaldığı belirlendi. Özgün’ün, hırsızlık amacıyla Adana'daki askeri lojmanlara dahi girdiği de ortaya çıktı. Çaldığı eşyalarla lojmandan çıkarken, ev sahibi tarafından fark edilen Özgün’ün, önce balkondan, sonrasında da tel örgülerden kaçıp izini kaybettirdiği de öğrenildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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