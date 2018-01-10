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Adana'da ilginç kaza: 1 ölü

Adana'da yanlarından geçen yarış motosikletinden korkup motosikletin dengesini kaybederek yola savrulan sürücü ile kuzeni, otomobilin altında kaldı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Adanada ilginç kaza: 1 ölü

10 Ocak 2018 16:43
Adana'da ilginç kaza: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi baraj set üstünde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Oğuzhan Y.’nin kullandığı yarış motosikleti, Mustafa Turhan (25) idaresinde ve yanında kuzeni Ayşe Durmaz’ın (28) bulunduğu motosikletin yanından süratli bir şekilde geçti. Motosikletin rüzgarının etkisiyle Mustafa Turhan kullandığı motosikletin dengesini kaybedince kuzeniyle yere düşerek savrulup karşı yönden gelen Ferit G. (38) yönetimindeki otomobilin altına girdi. Motosiklet sürücüsü ile kuzeni, otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Mustafa Turhan Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya karışan yarış motosikleti ve otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. 

Bu arada, set üzerinde trafik yaklaşık 1.5 saat çift taraflı trafiğe kapatıldı. Bu sırada set üzerinde olan toplu taşıma aracındaki vatandaşlar araçlardan inip yaya olarak yola devam etti. İki kadın ise bütün bunlar yaşanırken Seyhan Baraj Gölü manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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