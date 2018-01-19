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Adana'da kar yolları ulaşıma kapattı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle elektrikler kesildi, köy yolları ulaşıma kapandı. Taşımalı sistemle okula giden öğrenciler ise karnesini alamadı.

Adanada kar yolları ulaşıma kapattı

19 Ocak 2018 11:08
Adana'da kar yolları ulaşıma kapattı - Tıkla İzle

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alına soğuk ve yağışlı hava, Adana'nın 190 kilometre uzağındaki ilçesi Tufanbeyli'de de etkili oldu. Dün başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metre, yüksek kesim ve köylerde ise 1 metreyi geçti.

Taşımalı eğitim gören öğrenciler okullarına gidemedikleri için karnelerini alamadı. Aşırı kar yağışından dolayı elektrik telleri zarar gördüğü için ilçe merkezi ve köylere elektrik verilemezken, kapanan ilçenin Kayseri ve Adana ile bağlantı yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Kar yağışının durmasının ardından rüzgarın etkili olduğu ilçe merkezinde ise öğrenciler karneleri verilerek hemen evlerine gönderildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, kar

 

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