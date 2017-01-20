Adana'da son iki gündür 17-18 derece seviyesinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini parklara attı. Kimi yarım kollu tişört ile gezerken, bazıları parkta arkadaşları ve köpeği ile vakit geçirdi. Kimileri ise bankta oturarak sıcak havanın tadını çıkarttı. Çocuklar da güzel havanın keyfini parklarda oyun oynayarak çıkardı.

“Havalar çok güzel”

Atatürk Parkı’na gelen vatandaşlar, kış ortasında güneşli havadan yararlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Emin Keklik isimli vatandaş, “Çok sıcak bugün. Bizimkilerin hepsi Almanya’da yaşıyor. Orası eksi 15 derece. Ben de onlara bugün hava attım. Canlı yayın yapayım dedim. Facebook’tan izlediler beni” diye konuştu.

Emekli müzik öğretmeni olan Zeki Altınkaya’da “Havalar çok güzel. Biz emeklilerde böyle yerlerde zamanımızı geçiriyoruz. Ben müzik öğretmeniyim. Biraz müzik ile biraz parkta vakit geçiriyoruz” dedi.

Ayşe Kaya ise “Dört duvar arasından sıkılıp buraya geldik” şeklinde konuştu.

“Güneşi fırsat bildik”

Bazı gençler ise çimlerde oturup arkadaşlarının doğum gününü kutladı. Elif Gök, “Sıcağı bulmuşken kafelerde oturmak yerine arkadaşlarımızla parkta eğlenip beraber doğum günü kutluyoruz” dedi.

Hülya Ahsen ise, “Güzel havayı bulmuşken arkadaşlarımızla geldik oturup eğleniyoruz günlük güneşlik çok güzel” şeklinde konuştu.

Parkta oyun oynayan çocuklardan Erdem Kaya da, “Geçen haftalarda hava yağmurluydu. Çok üşüyorduk. Bu hafta güneş açtı. Hepimiz toplandık parka geldik” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre Adana’da havanın 1 hafta daha güneşli geçmesi bekleniyor.