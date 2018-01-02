Adana'da kış ortasında bahar havası...

Yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklığının 17-18 derece seviyesinde seyrettiği Adana'da vatandaşlar bugün güneşin keyfini çıkardı. Toros Dağları’nın zirvesine yağan kar ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. Termometrenin 22 dereceyi gösterdiği Atatürk Parkı’na gelen vatandaşlar, kış ortasında güneşli havadan yararlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Berkan Yavuz, “Adana’da bu mevsimde havalarımız genelde iyi olur. Kış mevsimi olsa da havalarımız gayet iyi. Yağış olsa bile 1-2 hafta sürüyor. Bütün yurtta kış etkisini gösteriyor ama bizim Çukurova illerinde hava böyle geçer” diye konuştu.

“Kışı yaşayamıyoruz”

Yeğeni ile birlikte gezmek için parka gelen Belgin Tutakbola ise, “Çok güzel bir hava ancak böyle olunca da kuraklık oluyor. Mevsim kendi görevini yapmalı bence. Kış mevsimi ise kışı yaşamalıyız ama Adana’da yaşayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Parka dinlenmeye gelen Ali Katı, Adana’da şuanda yaz mevsiminin yaşandığını ifade ederek, “Hava çok güzel. Yaz havası yaşıyoruz. Doğuda kış olmasına rağmen burada yaz havası var. Yazdan kalma bir hava var. Adana’da kış kendisini göstermiyor ama gösterse iyi olur. Havalar kurak gidiyor” şeklinde konuştu.

Cem Tümenbatur isimli vatandaş, “Her tarafa kış geliyor ama Adana’da bahar havası. Üstümüze kalın giyiyoruz ama çıkartıyoruz geri. Yanıyor her yer. Kış kendisini biraz gösterse iyi olur. Yaza göre daha iyi bir hava var tabii ki. Adana’nın yazı böyle olsa tadından yenmez” dedi.

Umutcan İşledici