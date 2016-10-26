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Adana’da Orman Yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde gece çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüyor.Yangın nedeniyle 3 köy korku içersinde bekleyişleri devam ediyor.

Adanada Orman Yangını

26 Ekim 2016 00:48

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Andıl ,Turgutlu ve Örendere köyleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle saat 22.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, aşırı rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken,Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 25 arazöz ile 8 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 6 pikap, çok sayıda yangın söndürme işçisi ile yangına müdahale edilirken çevre il ve ilçelerden çok sayıda arazöz ve ekibinde geldiği belirtildi.

Jandarma çevre güvenliği alırken yangının evlere sıçramaması için evlerin çevresine arazözler ve su tankları ile su fışkırtıldı.

Köylüler yangının neden çıktığını bilmediklerini belirtirken her ihtimale karşı yaralanmalara ve zehirlenmelere karşı ambulanslar yangın yerinde hazır bekletildi. 

Erol Karaoğlan
 

Etiketler: adana, orman yangını


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