Adana'da oyuncak ördekten tabanca çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'e yönelik düzenledikleri Zeytin Dalı Harekatı’yla birlikte kentte, 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olan Yunus Uğur’un adını taşıdığı ‘Şehit Polis Memuru Yunus Uğur Huzur ve Güven Uygulaması’ düzenledi.

Kent genelinde asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan 2 bin polisle sabah saatlerinde başlayan uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Uygulamada gruplar halinde ayrılan ekipler, kentteki eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı. Trafik uygulamalarında ise, durdurulan araçların içleri detektör köpeklerince aranırken, polis ekipleri de araç sürücüleri ve yanında bulunan yolcuların üstlerini aradı.

Trafik uygulamalarında 5 bin 990 araç kontrol edilirken, 9 araç trafikten men edildi. 42 araca ise 51 bin 700 TL para cezası uygulandı. Öte yandan uygulamada 12 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 şarjör ile 103 adet dolu fişek, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 42 adet dolu fişek ele geçirildi. Ayrıca 30 adet ectasy cinsi uyuşturucu hap, satışa hazır 15 fişek ve 30 gram esrar ele geçirildi. Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada ise, 13 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, yapılan idari işlemler sonucu 33 bin 680 TL para cezası kesildi. 9 işyerine de idari işlem uygulandı. Uygulama genelinde 14 bin 122 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 51 aranan şahıs yakalandı.

Oyuncak ördekte silah

Ayrıca uygulamada sabah saatlerinde polis ekipleri durdukları bir otomobilin içerisinde bulunan oyuncak ördeğin içerisinde tabanca ele geçirdi. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, olayla ilgilide soruşturma başlattı.

Umutcan İşledici

