Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda eş zamanlı olarak çok sayıda eve girilirken aralarında geçtiğimiz 6 Kasım’da şehit edilen Mustafa Yeli’yi de vuran Sedat Şimşek’in (23) de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şehit polis memuru Mustafa Yeli, PKK adına gerçekleştirilen gösteriye müdahale ederken göğsüne isabet eden kurşun sonucu şehit olmuştu.