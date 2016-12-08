Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince pos tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi. 28 ayrı iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda 55 adet pos cihazı, 237 adet farklı banka ve değişik şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet tabanca fişeği, 22 cilt başka firma adına düzenlenmiş fatura, 9 adet ajanda ile çok sayıda not kağıdı, slip fişleri ve banka dekontu ele geçirildi.

Olayla ilgili 14 şüphelinin gözaltına alındığı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.