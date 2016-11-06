Diğer
Kategoriler

Adana'da şafak operasyonu: 16 gözaltı

HDP eş genel başkanlarıyla birlikte 9 milletvekilinin tutuklanmasının ardından Adana'da korsan gösteri organize ettiği ileri sürülen 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Adanada şafak operasyonu: 16 gözaltı

06 Kasım 2016 08:53
Adana'da şafak operasyonu: 16 gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 9 HDP milletvekilinin tutuklanmasının ardından Adana'da bölücü terör örgütü lehine mahallelerde korsan gösteri yapılacağı ihbarını aldı. Polis iddiaya göre gösterileri organize eden 1'i üniversiteli 16 kişi olduğunu belirledi. Polis bu şahısların adreslerini tek tek belirleyerek şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evler tek tek basılarak 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar arasındaki bir kişinin Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde okuduğu öğrenildi. Zanlılar yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Buraya getirilen bir zanlı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yine iş başındasınız. Beni boş yere aldılar. Canları sıkılmış o yüzden aldılar" diyerek gülümseyip el sallaması dikkat çekti. Zanlılar kontrolün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Hdp, korsan gösteri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!