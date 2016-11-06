Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 9 HDP milletvekilinin tutuklanmasının ardından Adana'da bölücü terör örgütü lehine mahallelerde korsan gösteri yapılacağı ihbarını aldı. Polis iddiaya göre gösterileri organize eden 1'i üniversiteli 16 kişi olduğunu belirledi. Polis bu şahısların adreslerini tek tek belirleyerek şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evler tek tek basılarak 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar arasındaki bir kişinin Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde okuduğu öğrenildi. Zanlılar yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Buraya getirilen bir zanlı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yine iş başındasınız. Beni boş yere aldılar. Canları sıkılmış o yüzden aldılar" diyerek gülümseyip el sallaması dikkat çekti. Zanlılar kontrolün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya