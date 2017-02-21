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Adana'da sahte polis, savcı ve jandarmalara dev operasyon: 46 gözaltı

Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 46 şahıs gözaltına alındı.

Adanada sahte polis, savcı ve jandarmalara dev operasyon: 46 gözaltı

21 Şubat 2017 21:37

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. İsimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.

2.5 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı

Polis 2 ay boyunca yaptığı dinleme sonucunda zanlıların vatandaşları dolandırmasının de önüne geçti. Polis yaklaşık 100 vatandaşın 2.5 milyon lirasının dolandırılmasının önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasını önledi. Dolandırıcılar bu sırada vatandaşlardan yaklaşık 500 bin lira da dolandırdı. Polis iki ay boyunca hem fiziki hem de teknik olarak zanlıları 10 ilde adım adım takip etti.

750 polisle eş zamanlı baskın

Polis yapılan takimlerin sonucunda 10 ilde, 100 adrese eş zamanlı 750 polisle şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekatında destek verdiği operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne getirildi. Kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere zanlılar emniyete götürüldü.

2 ayda 75 gözaltı

Polis ekiplerinin, iki ay önce başladığı çalışmada daha önceden alınan 29 zanlı ile bugün yapılan operasyonda alınan zanlılarla birlikte gözaltı sayısı 75’e yükseldi.

Süleyman Cenk İdaye 

 

Etiketler: adana, adana operasyon, büyük operasyon


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