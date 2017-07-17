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Adana'da Suriyeli raketler yetişiyor

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mülteci çocukların toplumsal adaptasyonunu hızlandırmayı hedefleyen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Tenis Federasyonu'nun işbirliğiyle sığınmacı çocukları tenis sporuyla tanıştırdı. Proje Sorumlusu Zübeyde Ekmekçi, projeyle çocuk işçiliğini ve çocuk evliliğini önlemeyi amaçladıklarını hedeflediklerini söyledi.

Adanada Suriyeli raketler yetişiyor

17 Temmuz 2017 09:56

Suriyeli çocukların toplumsal adaptasyonunu artırmaya yönelik projeler geliştiren SGDD, Türkiye Tenis Federasyonu'yla işbirliği yaparak çocukların tenis eğitimi almasını sağladı.

Proje Sorumlusu Zübeyde Ekmekçi, ilk grubun geçen ay eğitimini tamamladığını belirterek, “Bu süreçte Suriyeli çocukların sosyal gelişim süreçlerini takip ediyoruz. 15'er gruplar halinde Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcimiz Ferudun Açan çocuklarımıza eğitim veriyor. Down sendromlu çocuklara da ayrıca eğitimler verildi. Dezavantajlı çocukların biraz daha toplumsal adaptasyonunu artırmaya yönelik kurguladık bu faaliyetleri. Suriyeli çocuklar Türk çocuklarla birlikte tenis dersleri alıyor. Onların sosyal uyumunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Proje sayesinde kısa vadede olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Ekmekçi, “Çocuklarda erken evlilikleri, çocuk işçiliğini önlemek gibi hedeflerimiz var ve bu anlamda, burada spora başladığı için spora devam etmek isteyen, tenis oynadığı için okula devam etmek isteyen, okuldaki başarıları önemli ölçüde artan çocuklar var. Burada birlikte yaşama kültürü geliştirdiklerinden toplumsal adaptasyonları hızlanıyor” şeklinde konuştu.

“Çok pahalı bir spor olmadığını kanıtlamak istiyorum”

Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ferudun Açan ise gruplara 1 ay boyunca Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan Çağla Büyükakçay kortunda eğitim verdiklerine değinerek, “Adana'mızın her mahallesinde, her sokağında tenis oynanabilir bir spor haline gelmesini istemekteyim. Bunun için de gayret sarf ediyorum. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Amacımız tenisin yaygınlaşması. Buralara gelemeyecek çocuklarımızın buralara daha rahat gelip tenis eğitimini almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çok erken yaşta başlanması gerekiyor bu spora. Çocukların sadece çocukluk dönemlerinde değil yaşlarının ilerleyen dönemlerinde de tenisle iç içe olmalarını arzuluyorum. Tenis sporunu herkese ve her kesime tavsiye ediyorum. Herkesin yapabileceği bir spor. Çok zor değil, çok da pahalı bir spor olmadığını kanıtlamak istiyorum” dedi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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