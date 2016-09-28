Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmana arkadaşını ziyaret ettikten sonra giderken asansör fobisi olduğu için merdivenlerden inen şahıs, yanlışlıkla bodrum kata indi. Bodrum kattaki bir odaya giren şahıs, içeride yüzlerce ilacın olduğunu gördü. Bunun üzerine polisi arayarak haber verdi. Polis ekipleri de inceleme yapması için Adana Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen görevliler ilaçların 2012 ve 2013 yılında son kullanma tarihinin bittiğini belirledi.

Görevliler, son kullanma tarihi geçtiği için ilaçlara el koydu. Ayrıca, apartman görevlisi ve sakinlerine ilaçların kimin olduğunu sordu ancak görevli ve sakinler ilaçlardan haberdar olmadıklarını söyledi. Polis, ilaçların kime ait olduğunu araştırırken, halk sağlığı görevlileri ise imha etmek üzere ilaçlara el koydu.

Fatih Keçe

