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Adana'da torbacılık yapan 2 çocuk suçüstü yakalandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuğu sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Çocuklardan biri tutuklanırken, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Adanada torbacılık yapan 2 çocuk suçüstü yakalandı

23 Temmuz 2017 10:58

Edinilen bilgiye göre, Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde "torbacılara" yönelik yaptığı çalışmada iki çocuğun sokak ortasında esrar sattığını gördü. Çocuklar polisi fark edince ellerindeki poşeti atıp kaçmaya çalıştı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından iki çocuğu yakaladı. Çocukların kaçarken attığı poşetin içinden satışa hazır 47 rulo esrar çıktı. Polisin emniyete götürdüğü A.D. ve H.Y. isimli yaşları küçük zanlılar, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D'ye ise ev hapsi cezası verildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, çocuk, torbacılık


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