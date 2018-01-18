Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adana’da bu sabah 08.30 sıralarında Adana-Karaisalı yolu Kuzgun Mahallesi mevkisinde Ahmet Seçme yönetimindeki 21 DU 619 plakalı otomobil ile Adil Bahar'ın kullandığı bir şirkete ait 01 EG 518 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet Serçe kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Aykut Güçlü, sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, kamyonet sürücüsü Adil Bahar'ı gözaltına aldı.