Diğer
Kategoriler

Adana’da uyuşturucu ve terör operasyonu

Adana polisinin ‘Şehri uyuşturucudan ve terörden temizleme’ adı altında düzenlediği operasyonda 326 kilogram kubar esrar, 5 kilo 600 gram toz esrar ve kullanıma hazır 500 fişek ele geçirildi.

Adanada uyuşturucu ve terör operasyonu

19 Kasım 2016 07:01
Adana’da uyuşturucu ve terör operasyonu - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-tim ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve diğer polis ekiplerinden oluşan çok sayıda polisle merkez Yüreğir ilçesinin 4 noktasında ev, işyeri ve araçlarda ‘Şehri uyuşturucudan ve terörden temizleme’ operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda Diyarbakır’dan Adana’ya gelirken Kozan yolu Buruk Mezarlığı gerisinde durdurulan bir kamyonda 61 pakette 326 kilo Kubar esrar, 5 pakette 5 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi. Bunun üzerine kamyonda ki Ahmet Koyun (31), Abdullah Bizan (34) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde ise araçları durdurarak yapılan aramalarda bir araçta 273 pakette 2443 gram esrar maddesi ve 1600 TL paraya el konuldu. Araçtaki Ramazan Taşkıran (22) ile Mahsun Kızılaltun (19) uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.Ayrıca operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda zırhlı polis araçları ve uzun namlulu silahlı polisler güvenlik önlemi aldı. Güvenlik noktasından elektrikli bisikletiyle kaçan bir Suriyeli vatandaş ise polis ekiplerinin yakalayıp aramasının ardından serbest bırakıldı.

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!