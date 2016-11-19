Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-tim ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve diğer polis ekiplerinden oluşan çok sayıda polisle merkez Yüreğir ilçesinin 4 noktasında ev, işyeri ve araçlarda ‘Şehri uyuşturucudan ve terörden temizleme’ operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Diyarbakır’dan Adana’ya gelirken Kozan yolu Buruk Mezarlığı gerisinde durdurulan bir kamyonda 61 pakette 326 kilo Kubar esrar, 5 pakette 5 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi. Bunun üzerine kamyonda ki Ahmet Koyun (31), Abdullah Bizan (34) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde ise araçları durdurarak yapılan aramalarda bir araçta 273 pakette 2443 gram esrar maddesi ve 1600 TL paraya el konuldu. Araçtaki Ramazan Taşkıran (22) ile Mahsun Kızılaltun (19) uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.Ayrıca operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda zırhlı polis araçları ve uzun namlulu silahlı polisler güvenlik önlemi aldı. Güvenlik noktasından elektrikli bisikletiyle kaçan bir Suriyeli vatandaş ise polis ekiplerinin yakalayıp aramasının ardından serbest bırakıldı.