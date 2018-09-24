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Adana'da yangında 2 hektarlık orman zarar gördü

Adana'da yangında 2 hektarlık orman zarar gördü
Adana'da yangında 2 hektarlık orman zarar gördü

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören köylüler yetkililere haber verdi. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen arazözler, Büyükşehir Belediyesine ait su tankları, iş makinaları, 3 helikopter ve 1 uçak müdahale etti. Havadan ve karadan uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Emre Bozdemir
 

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