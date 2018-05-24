Adana’daki yatılı bölge ortaokullarının spor eşofmanları yenilendi

Olimpik Anneler Projesi ile çocukların ve gençlerin spora yönlenmesini destekleyen P&G Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) desteğiyle Türkiye genelindeki yatılı bölge ortaokullarının eşofmanlarını yenilemeye devam ediyor. Proje kapsamında Adana’daki 6 yatılı bölge ortaokulunun öğrencileri yeni eşofmanlarına kavuştu. Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde bulunan yatılı bölge ortaokullarının 1000’e yakın öğrencisine yeni eşofmanları dağıtıldı.

2014 yılında P&G ve TMOK işbirliğiyle başlayan Olimpik Anneler Projesi, anneler başta olmak üzere tüm aileleri çocuklarını spora yönlendirmeleri için bilinçlendirirken, MEB’in desteğiyle okulların spor ekipmanlarını yenileyerek çocukların ve gençlerin spor yapma imkanlarını iyileştiriyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 330 binden fazla spor ekipmanı 81 ildeki yüzlerce okula dağıtıldı.

Bu yıl ise ilk kez Türkiye’nin 61 ilindeki 300’den fazla yatılı bölge ortaokulunun eşofmanlarının yenilenmesine karar verildi. Böylece 50 bin öğrenciye eşofman dağıtıldığı projede Adana’daki Lütfiye Ayşe Baytok YBO, Fatih YBO, 1 Nisan YBO, Şehit Mehmet Oflaz YBO, Saimbeyli YBO, Atatürk YBO olmak üzere 6 yatılı bölge ortaokuluna da yer verildi.