Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Adanalı genç İncirlik’te Scarlett Johansson'la fotoğraf çektirdi

Adanalı genç İncirlik’te Scarlett Johansson'la fotoğraf çektirdi

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson ve Chris Evans Amerikan askerlerine moral vermek için Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’ne geldi. Adanalı bir genç de, üsse girerek ünlülerle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

Adanalı genç İncirlikte Scarlett Johanssonla fotoğraf çektirdi

06 Aralık 2016 18:32

Amerikan askerleri ile ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluş olan United Service Organizations Inc. (USO Show) kapsamında "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminin 2 yıldızı, Hollywood'un ünlü oyunları Chris Evans ve Scarlett Johansson Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nü ziyaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 4 olimpik altın madalya sahibi ünlü yüzücü Maya DiRado, 'efsanevi' NBA oyuncularından Ray Allen, şarkıcı Craig Campbell da Johansson ve Evans'ın beraberindeki ziyaret ekibinde yer aldığı belirtildi.

USO Show kapsamında sahneye çıkan ünlüler İncirlik görevlilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Adanalı bir genç de Scarlett Johansson'la fotoğraf çektirdi. Genç sosyal medya hesabında fotoğrafı, “Üsse bir yolunu bulup girdim, Scarlett için sınırları zorladım riske girdim ve üsse girebildim” yorumu ile paylaştı.

Umutcan İşledici

Etiketler: Adanalı genç, amerika, amerikan askerleri, Chris Evans, incirlik hava üssü, ünlü oyuncu Scarlett Johansson


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç