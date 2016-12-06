Amerikan askerleri ile ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluş olan United Service Organizations Inc. (USO Show) kapsamında "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminin 2 yıldızı, Hollywood'un ünlü oyunları Chris Evans ve Scarlett Johansson Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nü ziyaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 4 olimpik altın madalya sahibi ünlü yüzücü Maya DiRado, 'efsanevi' NBA oyuncularından Ray Allen, şarkıcı Craig Campbell da Johansson ve Evans'ın beraberindeki ziyaret ekibinde yer aldığı belirtildi.

USO Show kapsamında sahneye çıkan ünlüler İncirlik görevlilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Adanalı bir genç de Scarlett Johansson'la fotoğraf çektirdi. Genç sosyal medya hesabında fotoğrafı, “Üsse bir yolunu bulup girdim, Scarlett için sınırları zorladım riske girdim ve üsse girebildim” yorumu ile paylaştı.

Umutcan İşledici