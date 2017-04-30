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Adanaspor: 2 - Antalyaspor: 5

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adanaspor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Antalyaspor 5-2 üstün tamamladı. Bu sonuçla puanını 46’ya yükselten Antalyaspor Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Adanaspor: 2 - Antalyaspor: 5

30 Nisan 2017 21:37

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Adanaspor’da Bekir’in yerden pasında Roni’nin şutunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.

10. dakikada Antalyaspor’da Eto’o’nun uzaktan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

22. dakikada Antalyaspor’da Motta’nın ortasında Deniz’in kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada Adanaspor’da Roni’nin pasında Magaye’nin cepheden sert şutunda kaleci Ferhat tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Antalyaspor’da Eto’o çalımlarla ceza alanına girdi plasesinde topu filelerle buluşturdu. 0-2

32. dakikada Antalyaspor’da Motta’nın köşe vuruşunda Celuska kafa vuruşunu ile arka tarafa aşırttı yakın mesafeden Eto’o’nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-3

52. dakikada Antalyasor’da Motta’nın çaprazdan şutunda top kaleci İtanje’de kaldı.

56. dakikada Antalyaspor’da Charles şutunda kaleci İtanje’den topu tamamlayan Eto’o topu ağlarla buluşturdu. 0-4

68. dakikada Antalyaspor’da Drole kaleci ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda İtanje yere yatarak topun sahibi oldu.

74. dakikada Antalyaspor’da Celustka’nın sağ kanattan ortasında Kabir’in şık volesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-5

85. dakikada Adanaspor’da Ahmet Dereli’nin yerden ortasında Roni’nin plasesinde topu filelerle buluşturdu. 1-5

90. dakikada Adanaspor’da Ahmet Bahçıvan’ın şutunda kaleci Ferhat’tan dönen tou tamamlayan Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 2-5

KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Adanaspor: İtanje x, Viera x, Samican x, Magaye x (Ahmet Dereli dk. 74 x), Vinicius x, Tevfik x, Digao x, Diniz x (Cem dk. 46 x), Didi x, Roni x, Bekir x (Ahmet Bahçıvan dk. 74 x)

Yedekler: Hayrullah, Emre, Koman, Reynaldo

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Antalyaspor: Ferhat xx, Angelo xx (Sakıb dk. 62 xx), Charles xx, Eto’o xxx, Kabir xxx (Zeki dk. 78 xx), Salih xx, Celustka xxx, Motta xxx, Sandro xx, Deniz xxx, Mbilla xx (Drole dk. 65 x)

Yedekler: Saso, Serdar, Yekta, Danilo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Deniz (dk. 22), Eto’o (dk. 22, 32 ve 56), Kabir (dk. 74) (Antalyaspor), Roni (dk. 85), Ahmet Dereli (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Vinicius, Viera, Tevfik (Adanaspor), Sandro (Antalyaspor)

(Cemil Serezli - Umutcan İşledici/İHA)

Etiketler: adanaspor, antalyaspor, göl, maç


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