Adanaspor’un Teknik Direktörü Kemal Kılıç: “Kazanmak çok önemliydi”

Denizlispor karşısında 3 golle kazanılan galibiyet sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıç, “Çok zor bir maçtı. İlk maçların zorlu geçmesinin gerçekliği bir yana geçen seneki kadrosunu korumuş ve deplasmanda çok iyi bir takım. Dolayısıyla bunu da üstüne koyarsak önemli bir galibiyet. Tüm takımların tam hazır olmadığını düşünürsek 3 puanı almak çok önemli. Oyuna süratlen başladık. Bu iyi oyunumuzu devam ettirdik 10 dakika kadar. İlk yarının son 20 ve ikinci yarının ilk 20 dakikası rakip üstün oynadı. Eğer gol bulabilselerdi bizim için çok kötü sonuçlar doğuracak sonuçlar çıkartırdı. Giren oyuncuların çok katkı sağladığını düşünüyorum. İlk maç olması nedeniyle kazanmak çok güzeldi” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Cemil Serezli