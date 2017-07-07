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Adana'yı güzelleştiren kadınların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj çalışmalarında görev yapan 60 kadın, kentin kavurucu sıcaklarında diktikleri çiçeklerle park, kavşak ve refüjleri renklendirirken, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Adanayı güzelleştiren kadınların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

07 Temmuz 2017 10:07
Adana'yı güzelleştiren kadınların kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi - Tıkla İzle

Çiçek dikiminde çalışan Nilüfer Akdoğan, işini severek yaptığı için zorlanmadığını fakat diktikleri çiçeklere başkalarının bastığını görünce canının yandığını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşık 2 milyon 201 bin kişinin yaşadığı kentte yazın gelmesiyle çiçek dikim çalışmalarını yoğunlaştırırken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise dikim ve çapa yapan kadın işçileri zorluyor.

Günün erken saatlerinden itibaren şehrin çeşitli noktalarına dağılan 60 kadın, kavurucu sıcakta adeta arı gibi çalışarak kavşak, refüj ve parklara mevsimlik çiçek ve fidan dikiyor. Kentin çeşitli noktalarına diktikleri mevsimlik çiçeklerle kadınlar Adana’yı renklendirirken, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

“Adana'yı güzelleştiriyoruz"

3,5 yıldır çiçek dikiminde çalışan Nimet Mehli Fakıoğlu, Merkez Park'ta çiçek dikimi yaptığı sırada, gün boyu dikim ve çapa işlerini yaptıklarını, işlerinden büyük keyif aldıklarını söyledi. Fakıoğlu, “İhtiyaçtan dolayı eşime yardımcı olmak için çalışıyorum. Çocuklarımı okutuyorum, evimiz olsun diye eve yazıldım. Çalışmazsan hayat zor. Adana’nın sıcağı meşhur anlatılmaz, yaşayan biliyor. Aileme katkıda bulunuyorum işimi de severek yapıyorum. Adana'yı güzelleştiriyoruz” dedi.
İşçilerden Fatma Kılınç da ekip olarak çiçek dikim işi yaptıkları için yorulduğunu hissetmeden çalıştığını belirtti. Kılınç, “Aileme katkıda bulunmak, Adana'mızı güzelleştirmek için bu işi yapıyorum. Adana'mız güzeldir ama sıcağı yakıyor. Yakıcı bir sıcağı var bugünlerde. Zorlanıyoruz ama çalışıyoruz yapacak bir şey yok. Çocuklarımız için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çiçeklere basmayın"

Yaklaşık 5 yıldır park ve bahçelerde çiçek diken Nilüfer Akdoğan, sıcaklarda çalışmanın zor olduğunu ama işini sevdiği için keyifli olduğunu anlattı. Bazı dönemlerde termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği sıcaklıkta çalıştıklarını kaydeden Akdoğan, “Çocuklarım için, eşim için, kendim için çalışıyorum. Adana sıcakları çok etkiliyor bizi. Çok sıcak 50 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda çalışıyoruz. Ama işimizi seviyoruz ve güzel yaptığımıza inanıyoruz. Halkımıza daha güzel görünmesi için çalışıyoruz. Ve halkımızdan sadece çiçeklere basmamasını rica ediyoruz” diye konuştu.
Zahide Açar isimli işçi ise ailesine bakmak için çalışmak zorunda olduğunu kaydetti. 

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

Etiketler: bahçe, park, refüj


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