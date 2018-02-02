Diğer
Kategoriler

Adı yalancı kendi şifalı

Aktar Ali Şahindoğan, süs olarak kullanılan ‘yalancı portakal'ın kireçlenme ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söyledi.

Adı yalancı kendi şifalı

02 Şubat 2018 16:15

Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıldığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu meyve, 10-15 santimetre çapında pütürlü yuvarlak görünümüyle portakala benziyor. Anavatanı Amerika olan bu meyve, diz ağrıları ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarında ezerek merhem kıvamına getirildikten sonra ağrıyan bölgeye sürülüyor.

“Eklem ağrısı olan kişiler faydasını görürler”
Yalancı portakal hakkında bilgi veren aktar Ali Şahindoğan, "Ağrı, sızı, romatizma ve kireçlenme için bu meyve ezilip bağlanıyor. İçi süt gibidir, kabuğuyla karıştırılırsa merhem kıvamını alır. Eklem ağrısı olan kişiler, akşam sürüp sabah kalktıklarında faydasını görürler. Bu meyve genellikle sulak bölgelerde yetişir. Dikenli ağacı vardır, olgunlaştığı zaman ağaçtan dökülür. Bir kere kullanıldıktan sonra faydasını gören insanlar var. Fakat uzun süre kullanan kişiler de var. Tane hesabı satılıyor. Küçükler 3, büyükler 5 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı. 

Mustafa Kaplan - Abdülkadir Güneş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç