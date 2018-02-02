Adı yalancı kendi şifalı

Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıldığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu meyve, 10-15 santimetre çapında pütürlü yuvarlak görünümüyle portakala benziyor. Anavatanı Amerika olan bu meyve, diz ağrıları ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarında ezerek merhem kıvamına getirildikten sonra ağrıyan bölgeye sürülüyor.

“Eklem ağrısı olan kişiler faydasını görürler”

Yalancı portakal hakkında bilgi veren aktar Ali Şahindoğan, "Ağrı, sızı, romatizma ve kireçlenme için bu meyve ezilip bağlanıyor. İçi süt gibidir, kabuğuyla karıştırılırsa merhem kıvamını alır. Eklem ağrısı olan kişiler, akşam sürüp sabah kalktıklarında faydasını görürler. Bu meyve genellikle sulak bölgelerde yetişir. Dikenli ağacı vardır, olgunlaştığı zaman ağaçtan dökülür. Bir kere kullanıldıktan sonra faydasını gören insanlar var. Fakat uzun süre kullanan kişiler de var. Tane hesabı satılıyor. Küçükler 3, büyükler 5 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan - Abdülkadir Güneş

