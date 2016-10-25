İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Terörden arananlar listesine FETÖ’den aranan toplam 37 kişi de eklenmiş olup, bunlardan 8’i kırmızı (4.000.000 TL’ye kadar ödül) renk kategorisinde yer almaktadır. Aranan şahıslardan Adil Öksüz de kırmızı renk kategorisinde bulunmaktadır. 28.10.2015 Tarihi itibariyle Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve beş ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr adresli internet sitesi ile bilgilerin sosyal medya aracılığı ile paylaşılması için oluşturulan @terorarananlar isimli Twitter ve @arananteroristler isimli Facebook hesapları hizmete başlamış olup; Aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesi hizmet vermeye başladığı günden itibaren 840.390 ziyaretçi tarafından 5.823.619 defa görüntülenmiştir" denildi.

Etkin ve kararlı bir şekilde yürütülen terörle mücadele sürecinde ihbarda bulunarak devlete verdikleri destekle www.terorarananlar.pol.tr sitesinde yeşil listede aranan terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesini sağlayan vatandaşlara 1 milyon 300 TL, gri listede aranan terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesini sağlayan vatandaşlara 750 bin TL olmak üzere, Ödül Komisyonu tarafından toplamda 4 milyon 680 bin TL para ödülü verildiği kaydedildi.

Vatandaşlar tarafından Alo 140 Terör İhbar Hattına gelen 487 bin 962 çağrı sonucunda değerlendirilen ihbarlar sayesindewww.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde kırmızı listeden (1), yeşil listeden (5), turuncu listeden (1) ve gri listeden (20) olmak üzere toplamda (27)terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği ve birçok terör örgütü mensubunun ise yakalandığı ifade edildi.

Uğur Kan Yüksek