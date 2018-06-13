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Adil Öksüz’ün yaşadığı iddia edilen evi İHA görüntüledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Hava Kuvvetleri İmamı' terörist Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de bir evde kaldığı iddia edildi. Teröristin kaldığı ev İHA tarafından görüntülendi. Konuyla ilgili soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her türlü ihbarı ciddiye alarak değerlendiriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda Almanya ile temaslarımızı hızlandıracağız" dedi.

Adil Öksüzün yaşadığı iddia edilen evi İHA görüntüledi

13 Haziran 2018 16:17
Adil Öksüz’ün yaşadığı iddia edilen evi İHA görüntüledi - Tıkla İzle

FETÖ’nün sözde 'Hava Kuvvetleri İmamı' terörist Adil Öksüz’ün kaçtığı Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşadığı iddia edilen Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresindeki daire İHA tarafından görüntülendi. Kapısı ısrarla çalınmasına rağmen açılmayan ev iç cephede ve S.Yaşar ismine kayıtlı. Ev, dışarıdan fark edilmeyecek bir konumda yer alıyor. Neukölln semti, başta Türkler ve Araplar olmak üzere, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Adil Öksüz’ün kaldığı iddia edilen Friedel Caddesi ise oldukça sakin bir cadde. Kapı zillerindeki isimlere göre binada başka Türk oturmuyor.

"Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı" 

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Ara ara Adil Öksüz veya diğer FETÖ üyeleriyle ilgili bu tür bilgiler, ihbarlar geliyor. Daha önce de Almanya'dan buna benzer ihbarlar geldiği için bizim istihbaratımız da yakından takip ediyor. Adil Öksüz ile ilgili bu tür bilgiler geldikten sonra biz Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı. Ama henüz daha resmi olarak bulunmuş değil. Bu tür bilgiler bazen basına ya da ajanslara geliyor. Bazen doğrudan bize geliyor. Bazen bilgiler eski bilgiler olabiliyor ama biz Almanya'da, Amerika'da, Afrika'da tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Birçoğunu biliyorsunuz, tuttuk getirdik, adalete teslim ettik. Bunlar hesap verecekler. Her türlü ihbarı ciddiye alarak değerlendiriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda Almanya ile temaslarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.  

Mahmut Tosun
 

Etiketler: adil öksüz

 

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