Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ terör örgütü ile ilgili operasyon 17 ilde gerçekleştirildi. Adıyaman merkezli Ankara, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde 40 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 40 şahıstan 23’ü gözaltına alındı.

Örgütün üst düzey yöneticilerinin gözaltına alındığı operasyonda 5 muvazzaf asker, 6 askeri öğrenci, 2 iş adamı olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Örgütün il ve ilçe imamlarının da gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan kişiler Adıyaman’a getirilecek.

Operasyon ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş