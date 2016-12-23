Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda denetçileri polis ile birlikte Adıyaman’daki market ve üretim yerlerini denetledi. Sıvı yağlar üzerinde denetim yapan ekipler etiket bilgisi bulunmayan fakat zeytinyağı adı altında satılan yağlara el koydu. Adıyaman’da marketlerde satışa sunulan Alköy Naturel Sızma Zeytinyağının etiketlerinin sahte olduğu ve böyle bir üretim yerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaydının olmadığı tespit edildi. Doğaköy Naturel Sızma Zeytinyağı adlı ürünü üreten işletmenin de kapanmış olduğu ve bu ürünün izlenebilirliğinin olmadığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde 5996 sayılı kanun gereği mevzuata aykırı bulunan ve zeytinyağı adı altında satışa sunulan bin 100 kilogram sıvı yağa el konuldu.

Ekipler bu şekilde izlenebilirliği olmayan sıvı yağları satan iş yerlerine idari para cezası uyguladı.

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN