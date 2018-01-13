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Adıyaman’da göçük: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yol yapım çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Adıyamanda göçük: 1i ağır 2 yaralı

13 Ocak 2018 14:30

Olay, Gerger merkez ile Tilo köyü arasındaki yolda meydana geldi. Ekipler yağmur suyu kanalı çalışması yaparken göçük meydana geldi. Göçükte işçilerden Zeki Yıldız (44) ve Hacı Bayram Ay (47) toprak altında kalarak yaralandı.

Olayı gören diğer işçilerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Hacı Bayram Ay ve Zeki Yıldız olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerden Zeki Yıldız Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Türkoğlu

 

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